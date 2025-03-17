Kuzenler Arasında Silahlı Çatışma: Baba ve Oğlu Öldü

Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası’nda, aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) hayatını kaybetti. Olayın ardından P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Dün akşam saatlerinde yaylada karşılaşan İsmail Çakıl ve P.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle P.Ç. ve yanında bulunan D.Ç., av tüfeği ve tabancayla baba ve oğluna ateş etti. İsmail ve Ömer Osman Çakıl kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler P.Ç. ve D.Ç., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA