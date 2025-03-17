Parkta Baygın Bulunduktan Sonra Ölmüştü: Ailesinden Korkunç İddialar

Parkta baygın halde bulunan Nesrin Panoğlu, yoğun bakımda verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Geçen yıl eşini kaybeden ve bir aydır ailesinin ulaşamadığı 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu’nun, kaçırılarak bir eve kapatıldığı, ağır şiddete maruz kaldığı ve fuhuşa zorlandığı iddia edildi.

Hastanede bilinci yerine geldiğinde ağabeyine yaşadıklarını anlatan Panoğlu, kendisini alıkoyan ve işkence eden kişinin Soner D. olduğunu söyledi. Ağabeyinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, Soner D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan ön otopside kanında yüksek miktarda uyuşturucu maddeye rastlanırken, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit edildi. Kız kardeşinin bilinçli şekilde öldürüldüğünü savunan ağabeyi İsmail Panoğlu, "Onun ölümüne sebep olan herkesin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz" diyerek suçluların cezalandırılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA