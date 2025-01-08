Bursa'da Şüpheli Kadın Ölümü! Evde Baygın Bulunmuştu; Vücudunda Darp İzlerine Rastlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeni mahalle Sude Sokak'ta saat 15.00 sıralarınd Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkaya'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DARP İZLERİ BULUNDU

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğu tespit edildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA