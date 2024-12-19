Musluk Sularını Kaynatmak Tüm Mikrobu Öldürür mü? Herkesin Merak Ettiği Gerçek Ortaya Çıktı

Kaynatma, tüm mikroorganizmaları öldürmez. Bazı virüsler ve kimyasallar, kaynatma işlemine karşı dayanıklı olabilir. Kaynatma işlemi, suda bulunan mineralleri de yok eder. Bu da suyun mineral dengesini bozarak sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sudaki klor, kaynatma ile tamamen giderilemez. Klorun yüksek sıcaklıklarda bazı zararlı bileşiklere dönüşebileceği de unutulmamalıdır. Kaynatılmış suyun tadı, doğal suyuna göre daha farklı olabilir.