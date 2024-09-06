Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak! Buraya Giren Kendini Yerde Buluyor

Bursa Valiliği'nin üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukuru görmeyen vatandaşlar düşüp yaralanıyor. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdi.

'ÖZELLİKLE YAŞLILAR DÜŞÜYOR'

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA