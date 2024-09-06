Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak! Buraya Giren Kendini Yerde Buluyor

Bursa'nın şehrin merkezinde en işlek sokakta bulunan çukur tehlike saçıyor. Yolda yürüyenler kendilerini yerde bulurken, düşme anları bir işyerinin kamerasına yansıdı. Esnaflar ve vatandaşlar, çözüm bulunması konusunda yetkililere seslendi.

Son Güncelleme:

Bursa Valiliği'nin üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukuru görmeyen vatandaşlar düşüp yaralanıyor. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdi.

Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak! Buraya Giren Kendini Yerde Buluyor - Resim : 1

'ÖZELLİKLE YAŞLILAR DÜŞÜYOR'

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak! Buraya Giren Kendini Yerde Buluyor - Resim : 2

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şehrin Göbeğinde Tuzak Gibi Sokak! Buraya Giren Kendini Yerde Buluyor - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!
Muharrem İnce: Para Para Para Muharrem İnce 'Para Para Para' Dedi
Alkollü Sürücü 10 Yaşındaki Çocuğu Hayattan Kopardı! Alkollü Sürücü 10 Yaşındaki Çocuğu Hayattan Kopardı!
İmamoğlu ve Yavaş Yan Yana! Cumhurbaşkanı Adaylığı Sorusuna Tek Cümlelik Cevap: 'Biz Her Zaman Yan Yanayız' Cumhurbaşkanı Adaylığı Sorusuna Tek Cümlelik Cevap