Alkollü Sürücü 10 Yaşındaki Çocuğu Hayattan Kopardı!

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen B.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki Udey Elhasan'a çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA