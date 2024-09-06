Aynı Fabrikada 1 Ay Arayla İkinci Yangın!

Samsun'un Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde yer alan Karaca Mobilya isimli fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mobilya eşyalarının bulunduğu alana anında müdahale etti. İtfaiye erleri yangının çıktığı kata daha kolay ulaşabilmek için balyozla camları kırarken, diğer itfaiye personelleri de hortumlarla söndürme işlemi gerçekleştirdi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı fabrikada 8 Ağustos'ta da yangın çıkmış, büyük çapta maddi zarar oluşmuştu.

Kaynak: İHA