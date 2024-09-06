Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Yaralılar Var

Şırnak'ta kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Ekiplerin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Yaralılar Var

Şırnak-Cizre kara yolu Kasrik bölgesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Cizre yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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