Türkiye'nin Gözü Kulağı 17 Gündür Narin'de! Didik Didik Edilen Mezarlıktan İlk İpucu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan ve 21 Ağustos’ta Kuran kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor. Arama çalışmaları dün itibarıyla sil baştan başladı fakat henüz bir sonuç alınamadı.

ŞÜPHELİ BULGULARA RASTLANDI

DW Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre, Tavşantepe Mahallesi mezarlığında dün ilk kez farklı bir arama çalışması yapıldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıktaki eski ve yeni mezarlar tarandı, Narin'e ait bir iz arandı. Aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastlandı.

Ancak bulguların Narin'e ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.