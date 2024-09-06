Kargo Şirketine Baskın: Bilgisayar Kasalarına Uyuşturucu Gizlemişler!

Batman'da bir kargo şirketine yapılan aramada bilgisayar kasalarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kargo Şirketine Baskın: Bilgisayar Kasalarına Uyuşturucu Gizlemişler!

Batman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo şirketinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2 adet bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 70 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman Uyuşturucu Operasyon Gözaltı
Son Güncelleme:
Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Gurbetçi İsyan Etti: Bunu Yapan Vatan Hainidir Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Gurbetçi İsyan Etti: Bunu Yapan Vatan Hainidir
Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı
Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak
Öğrencilere Kapora Tuzağı: O İlanlara Dikkat Öğrencilere Kapora Tuzağı: O İlanlara Dikkat