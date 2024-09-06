Kargo Şirketine Baskın: Bilgisayar Kasalarına Uyuşturucu Gizlemişler!
Batman'da bir kargo şirketine yapılan aramada bilgisayar kasalarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Batman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo şirketinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2 adet bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 70 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi
Kaynak: İHA
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