Kargo Şirketine Baskın: Bilgisayar Kasalarına Uyuşturucu Gizlemişler!

Batman’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo şirketinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2 adet bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 70 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi

Kaynak: İHA