Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada karar çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi.

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz" oldu.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise tahliye kararını "Tahliye" diye bağırarak ablasının şarkısıyla kutladı.

'TÜRK ADALETİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Aracının sunroofundan çıkarak video paylaşan Sıla Doğu'nun "Tahliye" diyerek bağırdığı "İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Mutluluktan uçuyoruz" dediği görüldü.

'GELİYORUZ'

Polat, “Enerciiii” isimli kanalında "Çorlu Kartepe geliyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA-İHA