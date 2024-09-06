Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı

Kara para aklama gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasında ara karar çıktı. Davada tutuklu sanık kalmazken, Dilan Polat haberi sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Telefonuna sarılan Dilan Polat, kızını aradı.

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada karar çıktı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.

Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı - Resim : 1

HEMEN TELEFONA SARILDI

Dilan Polat, tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi.

Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı - Resim : 2

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz" oldu.

Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı - Resim : 3

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise tahliye kararını "Tahliye" diye bağırarak ablasının şarkısıyla kutladı.

Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı - Resim : 4

'TÜRK ADALETİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Aracının sunroofundan çıkarak video paylaşan Sıla Doğu'nun "Tahliye" diyerek bağırdığı "İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Mutluluktan uçuyoruz" dediği görüldü.

'GELİYORUZ'

Polat, “Enerciiii” isimli kanalında "Çorlu Kartepe geliyoruz" mesajını paylaştı.

Engin Polat Tahliye Edildi: Dilan Polat, 'Alo' Diyerek Telefona Sarıldı - Resim : 5

Polat Çifti Davasında Tüm Sanıklara Tahliye!Polat Çifti Davasında Tüm Sanıklara Tahliye!Güncel

Kaynak: DHA-İHA

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