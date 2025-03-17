Manavgat’ta Tarihi Miras Alarm Veriyor: CHP'den Acil Çağrı!

Antalya’nın tarihi mirası kaderine terk edilmiş durumda. Selge Antik Kenti’ni kervan yollarına bağlayan ve milattan önce inşa edilen Büğürüm Köprüsü, kaderine terk edilmiş durumda. Bakım ve restorasyondan yoksun bırakılan köprü, her geçen gün biraz daha yıkıma sürükleniyor. Üstelik burayı ziyaret eden turistler için de büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

'YÜKÜ TAŞIYAMIYOR'

Köprüçayı üzerinde yer alan ve Köprülü Kanyon’a adını veren tarihi Oluk Köprüsü, 11 mahalleyi birbirine bağlayan kritik bir ulaşım noktası. Ancak artan yaya ve araç trafiği karşısında köprü artık işlevini yerine getirmekte zorlanıyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk, bölge halkı ve turistler için büyük bir çileye dönüşüyor. Milletvekili Kaya, köprünün korunarak restore edilmesi ve alternatif bir köprü inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

'YOK OLUŞA GÖZ YUMULUYOR'

M.Ö. 5. yüzyılda kurulan ve Roma-Bizans dönemlerinde önemli bir merkez olan Selge Antik Kenti ise ilgisizlik ve doğa şartları nedeniyle her geçen gün daha fazla tahrip oluyor. Eğer acil restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılmazsa, bu eşsiz antik kent tarihe karışabilir.

'EN BÜYÜK MİRAS'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yetkililere tarihi mirasa sahip çıkma çağrısında bulundu:

"Yetkilileri bir an önce harekete geçmeye, restorasyon ve koruma çalışmalarını hızlandırmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki tarihimize sahip çıkmak, geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır."