Hatay'da Skandal! Ruhsatlı Evler Yıkılmak İstendi: Devreye Vali Girdi

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde bulunan Antik Kent Sitesi'ndeki bazı villalar, rezerv alanda olmamasına rağmen 2 Ağustos'ta saat 18.00 civarı kepçe gönderilerek, yıkılmak istendi. Yıkıma gerekçe ise ruhsat olmaması gösterildi. Yıkım, villa sahiplerinin valiliğe ulaşmasıyla durduruldu.

Valilik, belediyenin ruhsatı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmemesinden dolayı hata olduğunu söyledi.

'BEKÇİ OLMASA EVLER YIKILMIŞTI'

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Antik Kent sitesinde evi olan Ali Ceylan, orta hasarlı olan evini tadilat ettirmek için ruhsat aldı, tadilatını bitirdi fakat henüz yerleşmedi. Geçtiğimiz hafta siteye gelen yıkım ekipleri, ‘ruhsat’ yok diyerek evi yıkmak istedi. Sitenin bekçisinin kendisini aramasıyla olaydan haberi olan Ceylan, “Benim evim rezerv alanda değil. Orta hasarlı, tadilat ruhsatı aldım, tadilatını bitirdim ama daha geçmedim. Yıkım ekibi geldiğinde bekçi aradı. Ben de valiyle görüştüm, durumu anlattım. Belediye, ruhsatı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirmediği için hata olduğu söylendi. Böyle hata mı olur, deli olacağım. Bekçi olmasa ev yıkılmıştı. Ev yıkıldıktan sonra ne olacaktı?” diye konuştu.

Ceylan, çevresinde çok fazla kişinin bu konudan muzdarip olduğunu vurguladı. Ruhsatlı mı, tadilat yapılmış mı, yapılmamış mı, rezerv alanda mı? Bunların hiçbirine bakılmadığını belirten Ceylan, ev sahibi o an evde yoksa evin yıkıldığına dikkat çekti.

'VALİYE ULAŞAMASAYDIK NE OLACAKTI?'

Yıkım ekipleri aynı gün ‘ruhsat yok’ gerekçesiyle sitede evi olan İsmail Saraç’ın evini de yıkmak istedi. Evine tadilat ruhsatı alabilmek için 700 bin TL ödeme yaptığını söyleyen Saraç, “Bekçinin haber vermesiyle haberimiz oldu. Valiliği arayıp yıkımı durdurduk. Bizim tanıdığımız olmasa ya da valiye ulaşamasaydık ne olacaktı? Belediye ve AFAD arasında koordinasyon sorunu olduğu belirtildi. Böyle bir hata kabul edilemez. Ya evimiz yıkılsaydı ne olacaktı?” diye sordu.

Agop Çapar'ın binasına tebligat asıldı.

'BİNADA NÖBET Mİ TUTALIM?'

Agop Çapar’ın evi Antakya'nın Zenginler Mahallesi'nde yer alıyor. Çapar, binası için tadilat ruhsatı aldı ve tadilatını bitirdi. Geçtiğimiz günlerde Çapar’ın binasına üç gün içinde boşaltma tebligatı geldi. Tebligat asılırken, tesadüfen bir tanıdığının görmesiyle haberi olduğunu vurgulayan Çapar, “Ben binamın tadilatını bitirdim. Şu anda Samandağ Batıayaz’da kalıyorum. Binadan karot örneği alındı, bu işin uzmanı mühendis de baktı. Tanıdığım, tesadüfen görmese tebligattan haberimiz olmayacak, üç gün sonra da yıkacaklar. Ruhsatlı olduğunu söyleyip, tebligatı yapıştırtmadık. Böyle bir şey olabilir mi? Binada nöbet mi tutalım? Depremden birkaç ay sonra bina yıkım süreçlerinde de birçok sağlam binayı ‘yanlışlıkla' yıktılar. Bu işin yanlışlığı olur mu?” dedi.

İddialara ilişkin aradığımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan, yıkım işlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) baktığını söyledi. AFAD ise telefonlarımıza cevap vermedi.