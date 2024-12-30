Araçları Bir Bir Yuttu! Sayısı 20’i Buldu, Yoldaki Çukur Hayatı Felç Etti

Samsun’un Atakum ilçesinde çalışma yapılan yol araçların kabusu haline geldi. Yağmurun etkisiyle çukura düşen araçların sayısı 20’yi buldu. Araçların tekerleri patladı.

Araçları Bir Bir Yuttu! Sayısı 20’i Buldu, Yoldaki Çukur Hayatı Felç Etti

Samsun'da Atakum ilçesi Şehit Pilot Gürcan Ulucan Caddesi üzerinde bir firma tarafından gerçekleştirilen çalışma trafiği felç etti. Sağanak yağışın etkisiyle yolda oluşan çukura giren araçların tekerleri patladı.

Araçları Bir Bir Yuttu! Sayısı 20’i Buldu, Yoldaki Çukur Hayatı Felç Etti - Resim : 1

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü arkasında meydana gelen aksamalarda 1'i resmi 20'ye yakın araçta maddi zarar meydana geldi. Lastikleri patlayan araçlar, çekiciler ile kaldırıldı.

Araçları Bir Bir Yuttu! Sayısı 20’i Buldu, Yoldaki Çukur Hayatı Felç Etti - Resim : 2

Kaynak: İHA

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