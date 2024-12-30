İstanbul Valiliği'nden Flaş Okul Saati Açıklaması

İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak. İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama paylaştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi