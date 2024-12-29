31 Aralık Yarım Gün mü? 1 Ocak Resmi Tatil mi? İşte Yılbaşı Tatili Detayları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık, resmi tatil kapsamına girmiyor. Dolayısıyla yarım gün çalışmak gibi bir durum söz konusu değil. Ancak bu yıl 28-29 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ve 31 Aralık’ın salı günü olmasıyla birlikte, çalışanların yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük bir tatil yapma olanağı olabilir.