31 Aralık Yarım Gün mü? 1 Ocak Resmi Tatil mi? İşte Yılbaşı Tatili Detayları
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapanlar, 31 Aralık’ın yarım gün tatil olup olmadığını ve 1 Ocak’ın resmi tatil durumunu merak ediyor. İşte yılbaşı tatil tablosu…
Kaynak: Haber Merkezi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık, resmi tatil kapsamına girmiyor. Dolayısıyla yarım gün çalışmak gibi bir durum söz konusu değil. Ancak bu yıl 28-29 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ve 31 Aralık’ın salı günü olmasıyla birlikte, çalışanların yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük bir tatil yapma olanağı olabilir.
1 OCAK RESMİ TATİL
1 Ocak, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak ilan edildi. Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak’ta tüm resmi kurumlar kapalı olacak. Bu durum, yılbaşı tatili planı yapanlar için bir günü daha değerlendirme imkanı sunuyor.
UZUN TATİL FIRSATI
28-29 Aralık’ın hafta sonu olması ve 31 Aralık’ın salı gününe denk gelmesi sayesinde, çalışanlar yıllık izin alarak 28 Aralık Cumartesi gününden 1 Ocak Çarşamba gününe kadar süren 5 günlük bir tatil planı yapabiliyor.