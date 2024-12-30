Atanamayan Öğretmen Geçinmek İçin Piyango Tezgahı Kurdu! ‘Üzülüyoruz, Utanıyorum da’

İzmir’de 2004 yılında üniversiteden mezun öğretmen Ebru Duman, atanamadığı için mesleği dışında bir işte çalışmaya başladı.

Formasyon eğitimi de olan öğretmen, şartlarını “Dokuz Eylül Güzel Sanatlar heykel bölümü mezunuyum. Atanamayan bir öğretmenim. 2004’te mezun oldum. Bizim branşa kontenjan açılmadığı için atamam olmadı. Başka işler yaptım. Sanat okuyunca sanatsal işler oluyor. Takı, hediyelik eşya işi gibi şeyler yaptım. Ücretli öğretmenlik yaptım birkaç sene. Ama önceki sene yarım bırakmak zorunda kaldım” diyerek anlattı.

“20 SAAT DERS 10 BİN LİRAYI BULMUYOR”

Kazancının sadece yol ve yemek parası olduğunu belirten öğretmen “Ücretli öğretmenlik yaptım. Ama geçinmek gerekiyor. Aldığım ücret asgari ücreti bulmuyordu Şu anda 20 saat ders 10 bin lirayı bulmuyor” dedi.

“MEZUNU OLUP BİR YERLERE GELEMEMEK ÇOK ÜZÜCÜ”

Atama için yetkililere seslenen Duman, şunları söyledi: Elimizden bir şey gelmiyor. Benim gibi atama bekleyen binlerce milyonlarca öğretmen arkadaşımın sesi olmak isterim. Her gece yattığımda neden böyle oldu diye düşünüyorum. Yokluklarla üniversite mezunu olup bir yerlere gelememek çok üzücü.

Kaynak: ANKA