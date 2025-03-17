Bayrampaşa'da Korkunç Kaza: Otomobil Kıraathaneye Daldı

Bayrampaşa dün akşam korkunç bir kazaya şahit oldu. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Feci çarpışma sonucu otomobillerden biri savruldu. Savrulan otomobil sokağın başındaki kahvehaneye daldı.

Vatandaşlar panikle kaçışırken olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Kazada iki sürücü ve kahvehanedeki 4 vatandaş yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobilin kahvehaneye daldığı anlar saniye saniye görüldü.

Kaynak: İHA