Konya'da 10 Günde 44 Operasyon, 88 Gözaltı

Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 ile 13 Mart tarihleri arasında 44 ayrı operasyon düzenleyerek büyük bir uyuşturucu baskınına imza attı.

Yapılan baskınlarda, 20 bin 859 uyuşturucu hap, 2 bin 52 ecstasy, 518 gram kannabinoid maddesi, 204 gram esrar, 154 gram metamfetamin, 64 peçeteye emdirilmiş kannabinoid, 62 gram eroin, 37 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ile 3 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Ekipler, operasyonlarda uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 88 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan 60'ı tutuklanırken, 28'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA