Konya'da 10 Günde 44 Operasyon, 88 Gözaltı

Konya'da 10 günce 44 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 88 kişiden 60'ı tutuklandı.

Konya'da 10 Günde 44 Operasyon, 88 Gözaltı

Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 ile 13 Mart tarihleri arasında 44 ayrı operasyon düzenleyerek büyük bir uyuşturucu baskınına imza attı.

Yapılan baskınlarda, 20 bin 859 uyuşturucu hap, 2 bin 52 ecstasy, 518 gram kannabinoid maddesi, 204 gram esrar, 154 gram metamfetamin, 64 peçeteye emdirilmiş kannabinoid, 62 gram eroin, 37 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tüfek ile 3 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Konya'da 10 Günde 44 Operasyon, 88 Gözaltı - Resim : 1

Ekipler, operasyonlarda uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 88 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan 60'ı tutuklanırken, 28'i ise serbest bırakıldı.

Konya'da 10 Günde 44 Operasyon, 88 Gözaltı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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