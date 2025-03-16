Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ’da Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Polis Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerdeki aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 788 lira ele geçirildi. Şüpheliler, O.T., K.B., H.C.E. ve F.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.T., K.B. ve H.C.E. tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA