Konya'da Operasyon: Yakalanmasalardı 600 Kilo Uyuşturucu Üreteceklerdi

Konya'da polis uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir otomobilde, bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Konya'da Operasyon: Yakalanmasalardı 600 Kilo Uyuşturucu Üreteceklerdi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, sevkiyatı gerçekleştirecek otomobil ile ona öncülük edilecek otomobilin plakasını belirleyip takibe aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Takibin ardından düzenlenen operasyonda iki otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobillerden birinde bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 kişi ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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