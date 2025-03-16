Elazığ'da Zemin Kattaki Dairede Yangın

Elazığ'da 5 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ'da Zemin Kattaki Dairede Yangın

Elazığ Rüstempaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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