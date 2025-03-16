Narkotikten Gece Baskını! 3 Gözaltı

Bolu’da gece saatlerinde narkotik polisi bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, az miktarda da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Narkotikten Gece Baskını! 3 Gözaltı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu maddenin yaygınlaşmasına karşı mücadelesini büyüttü. Ekipler tarafından, Akpınar Mahallesi’nde tek katlı bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Eve baskın yapan ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda az miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ambulans Helikopterle Şırnak’tan Diyarbakır’a Havalandı Ambulans Helikopterle Şırnak’tan Diyarbakır’a Havalandı
Bursa’da Bir Evde Silah, Tarihi Eser, Uyuşturucu Ele Geçirildi Bursa’da Bir Evde Silah, Tarihi Eser, Uyuşturucu Ele Geçirildi
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı Sadece 14 Gün Çalışıp, 15 Bin TL Kazanıyor: Maaşı Duyan Oraya Akın Ediyor! Başvurular Patladı