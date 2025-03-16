Narkotikten Gece Baskını! 3 Gözaltı
Bolu’da gece saatlerinde narkotik polisi bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, az miktarda da metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu maddenin yaygınlaşmasına karşı mücadelesini büyüttü. Ekipler tarafından, Akpınar Mahallesi’nde tek katlı bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.
Eve baskın yapan ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda az miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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