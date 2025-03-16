Bursa’da Bir Evde Silah, Tarihi Eser, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulundurma ihbarı alan polis, 32 yaşındaki Abdullah E.'nin (32) ikamet ettiği adresi izlemeye aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda düzenlenen baskında, şüpheli yakalandı. Evde yapılan detaylı aramada, 13 tarihi eser objesi, 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Bursa Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından, Abdullah E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA