Ambulans Helikopterle Şırnak’tan Diyarbakır’a Havalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 gün önce kalp krizi geçiren Hakim Üçkaç, tedavisine devam edilmek üzere ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

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Ambulans Helikopterle Şırnak’tan Diyarbakır’a Havalandı

Hakim Üçkaç, 5 gün önce ani bir kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan Üçkaç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle doktorlar, hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Üçkaç'ı Cizre'den alarak Diyarbakır'a sevk etti. Diyarbakır'da ileri tetkik ve tedaviye alınan Üçkaç'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Kaynak: İHA

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