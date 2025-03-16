Ankara Valiliği'nden 'Fırtına' Uyarısı, Saat Verildi

Ankara Valiliği, vatandaşları yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyardı.

Ankara Valiliği'nden 'Fırtına' Uyarısı, Saat Verildi

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankaralıları hava durumuna ilişkin uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı gaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi risk ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den İki Kente Sağanak UyarısıMeteoroloji'den İki Kente Sağanak UyarısıGüncel

Kaynak: DHA

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