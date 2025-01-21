Bakan Ersoy ‘İhmalimiz Yok’ Dedi, Gerçeği Tanju Özcan Açıkladı: Faciada ‘2007’ Detayı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası açıklamalar art arda geliyor. 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un “Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili olumsuz bir durum bize bildirilmemiş" sözlerine yanıt verdi.

'SORUMLULUK BAKANLIKTA'

"İtfaiye en son 2007'de belge verdi., sorumluluk bakanlıkta” diyen Özcan, "Dün geceden bu yana can kayıplarını mücadele içindeyken, biraz önce Kültür ve Turizm Bakanı kameraların önünde açık seçik yalan söyleyerek itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Sayın Bakan ne dedi? 2021 ve 2024 yılında bu oteli denetledik. Bu denetleme bakanlığa ait. Basına bir belge servis etmişler, diyorlar ki Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi alın. Arkadaşlar o belgenin tarihine bakın. O tarihte ilgili otel 22 Kasım 2007 yılında, 15 yıl önce belediyeye müracaat edilmiş” ifadelerini kullandı.,

'BAKAN BU OLAYIN BİZZAT SORUMLUSUDUR'

Ersoy’un açıklamalarına sert sözlerle karşı çıkan Özcan, "O zamanlar AK Partili başkan var. Bu binanın yangına karşı güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. 2007 yılından sonra Bolu Belediyesi tarafından yangına uygundur şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Bakan bu olayın bizzat sorumlusudur. Alçak bir şekilde belediyemizi suçlama cüretine girmiştir. Burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır. Biz beceriksiz Sayın Bakan'ın iftiralarına cevap vermek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

BAKAN ERSOY NE DEMİŞTİ?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yaptığı açıklamada, otelin denetimlerinin 2021 ve 2024 yıllarında yapıldığını söyledi.

Olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili sorulara yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu yetki ve yeti de itfaiyede. Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili olumsuz bir durum bize bildirilmemiş” diye konuştu.

Bakan Ersoy, otelin yangın merdiveni olmadığı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili soruya ise "Otelde iki tane yangın merdiveni var" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA