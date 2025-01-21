Bolu'da Felaketin İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı, Pencerelerde 'Can Pazarı', Çığlık Çığlığa Yardım İstediler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde başlayan yangından kurtulmak isteyenlerin camlardan kaçmaya çalıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Pencerelerdeki can pazarı, kan dondurdu.
Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan, yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınana yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yangını fark eden insanların pencerelere çıkarak kaçmaya çalıştıkları anlar, yürek yaktı.
PENCEREDE CAN VERDİLER
Çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalışanların, pencerelerdeki görüntüleri oteldeki can pazarını gün yüzüne çıkardı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürerken, otel yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin bilgi almak için Bolu’ya gitti.
Kaynak: DHA
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