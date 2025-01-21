Küle Dönen Otelde Acı Bekleyiş, Yangından Geriye Bu Görüntüler Kaldı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangının çıktığı 12 katlı otelde ekiplerin saatlerdir müdahaleleri aralıksız sürerken, yakından haber alamayan vatandaşların da endişeli bekleyişleri devam ediyor. İlk belirlemelere göre, 66 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı yangın faciasından geriye çok acı görüntüler kaldı.
Kaynak: AA-DHA-İHA
Bolu’nun önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da, 2 bin 200 rakımlı bir otelde gece saat 03.30 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Sömestir tatili nedeniyle yüzde 80-90 doluluk oranıyla 237 kişinin konakladığı otelde, yangın restoran bölümünde başladı ve hızla yayıldı.
Ahşap yapının alevlere karşı savunmasız olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm oteli sardı. Can pazarının yaşandığı yangında, tatilciler ve otel çalışanları mücadele ederek oteli tahliye etmeye çalıştı.
BÖLGEYE YOĞUN MÜDAHALE
Yangın ihbarı üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 40-45 dakika içerisinde bölgeye ulaşıp yangına müdahale etti.
Yangın sırasında otelde mahsur kalan kişiler, camlardan çarşaflarla inmeye çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bazı tatilcilerin korku içinde "Yardım edin" ve "Nereden çıkacağız?" diye bağırdığı duyuldu.
Yangının etkisini artırdığı ilk anlarda, bir kişinin çarşafları birbirine bağlayarak camdan atladığı ve benzer şekilde çarşaflarla sarkan başka kişilerin olduğu görüldü. Görgü tanıkları, yangın sırasında rüzgarın etkisiyle nefes almakta zorlanan tatilcilerin yardım çığlıklarını duyduklarını belirtti.
BİLANÇO ARTIYOR
Yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı.
ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Otelin çevresinde toplanan vatandaşlar ise kayıp yakınlarından iyi bir haber almayı umutla bekliyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı olay sonrası, yakınlarına ulaşamayanlar hastanelere akın etti.
Yakınlarının fotoğraflarını hastane personeline gösteren vatandaşlar, onlardan bir haber almaya çalışıyor.
'9 VE 10. KATTAN ATLAYANLAR VARDI'
Otel çalışanlarından Hıdır Yeşiş, yangının yaşandığı anları anlattı: “'İtfaiye yok mu?' diye bağıranlar, rüzgarın estiği yöne doğru nefes almaya çalışanlar, o şekildeydi. 9-10'uncu katlardan atlayanlar olmuş.
"4-5'inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4-5 kişi vardı. Ben de yan tarafa geldim. Ben de 8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgar da çoktu oradan uzaklaştık" diye konuştu.
Başka bir otel çalışanı ise dehşet anlarını “İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık” sözleriyle anlattı.
Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini aktardı.
İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını ifade eden Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.
Böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren Atmaca, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yangın sonrası yetkililer, otelin yangın güvenliği konusunda gerekli önlemleri alıp almadığını ve yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor. Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken, otelin güvenlik sistemleri ve yangın anında yapılan müdahalelerin detayları da mercek altına alındı.
Yangın faciasından geriye ise şu acı görüntüler kaldı...