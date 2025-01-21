Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe'nin sporcusu Vedia Nil Apak, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti. Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı geldi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Başsağlığı Mesajı

Bolu’daki yangın faciasında Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin hayatını kaybettiği haberi spor camiasının yüreğini yaktı.

Galatasaray ve Beşiktaş yayımladığı mesajla Fenerbahçe’ye başsağlığı mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.

Vedia Nil Apak ve annesine Allah’tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vedia Nil Apak ve annesine Allah’tan rahmet; aileye, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi

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