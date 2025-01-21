Türkiye Kupası'nda İkinci Maçların Programı Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup müsabakalarında 2. maçların takvimi açıklandı. Takvime göre ilk maç 4 Şubat 13.00'te Kocaelispor ile Net Global Sivasspor arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası Grup müsabakalarında 2. maçların programını yayımladı.
Yayımlanan programa göre takvim şöyle oldu:
Kaynak: Haber Merkezi
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