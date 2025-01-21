Türkiye Kupası'nda İkinci Maçların Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup müsabakalarında 2. maçların takvimi açıklandı. Takvime göre ilk maç 4 Şubat 13.00'te Kocaelispor ile Net Global Sivasspor arasında oynanacak.

Türkiye Kupası'nda İkinci Maçların Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası Grup müsabakalarında 2. maçların programını yayımladı.

Yayımlanan programa göre takvim şöyle oldu:

Türkiye Kupası'nda İkinci Maçların Programı Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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