Batman Petrolspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Batman Petrolspor, teknik direktör Şenol Fidan'ın istifasının ardından yeni gelen isim belli oldu. Batman Petrolspor teknik direktörlük görevi için Serdar Bozkurt ile anlaştı.

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Batman Petrolspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

2’nci Lig Beyaz Grup’da mücadele eden Batman Petrolspor'da teknik direktör Şenol Fidan, dün görevinden istifa etti. Kulüp açıklamasında, karşılıklı anlaşma sağlanarak Fidan’ın görevinden ayrıldığı belirtilerek, “Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Fidan, çok sevdiği Batman’a ve Batman Petrolspor’un başarısı için bugüne kadar büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ancak gelinen noktada, takımımızın önünü açmak ve bir kan değişiminin daha faydalı olacağı düşüncesiyle kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Ankara’da yönetim kurulumuzla gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, karşılıklı anlaşma sağlanarak görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar sunduğu hizmetler ve şehrimize kattığı heyecan için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Batman Petrolspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu - Resim : 1

ANLAŞMAYA VARILDI

Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise sezon sonuna kadar Serdar Bozkurt ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Serdar Bozkurt ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Batman Petrolspor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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