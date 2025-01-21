Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi.

Kabine Toplantısı’nda Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem, Trump'ın ikinci dönemi, iç politikadaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından yaşanan son gelişmelerin, iki ülke yetkililerinin güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında yaptığı görüşmelerin ayrıntılarının toplantıda ele alınması bekleniyor.

WASHİNGTON YOL HARİTASI DA MASADA

Kabine’nin bir diğer ele alacağı konu ise Washington ile izlenecek yol haritası olacak. Trump'ın ikinci döneminde Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin ayrıntılarının görüşülmesi bekleniyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Öte yandan Kabine'de Gazze'deki ateşkes süreci de ele alınacak. İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaşanan son gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, Türkiye'nin diplomatik adımlarının ve yol haritasının ne olacağı da gündemde yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörle mücadele de masadaki konulardan biri olarak öne çıkacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların ayrıntılarının görüşüleceği toplantıda aynı zamanda, DEM Parti'nin partilere ziyaretleri sonrası İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile devam edecek görüşmeleri de değerlendirilecek.

Kaynak: DHA