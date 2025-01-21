Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.30'da toplandı. Kabine Toplantısı’nda Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem, Trump'ın ikinci dönemi, iç politikadaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi.

Kabine Toplantısı’nda Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem, Trump'ın ikinci dönemi, iç politikadaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplandı - Resim : 1

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından yaşanan son gelişmelerin, iki ülke yetkililerinin güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında yaptığı görüşmelerin ayrıntılarının toplantıda ele alınması bekleniyor.

WASHİNGTON YOL HARİTASI DA MASADA

Kabine’nin bir diğer ele alacağı konu ise Washington ile izlenecek yol haritası olacak. Trump'ın ikinci döneminde Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin ayrıntılarının görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de Toplandı - Resim : 2

ATEŞKES ANLAŞMASI

Öte yandan Kabine'de Gazze'deki ateşkes süreci de ele alınacak. İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaşanan son gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, Türkiye'nin diplomatik adımlarının ve yol haritasının ne olacağı da gündemde yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda terörle mücadele de masadaki konulardan biri olarak öne çıkacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların ayrıntılarının görüşüleceği toplantıda aynı zamanda, DEM Parti'nin partilere ziyaretleri sonrası İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile devam edecek görüşmeleri de değerlendirilecek.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Başsağlığı Mesajı Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Başsağlığı Mesajı
Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
Ümit Özdağ Hakkında Tutuklama Talebi Ümit Özdağ Hakkında Tutuklama Talebi
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor Balkonda Saksıda Yetişiyor: Kilosu Tam 4 Bin TL'ye Satılıyor
Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda