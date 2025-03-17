Gören Kaplan Sanıyor ama Değil... Nesli Tükenmek Üzere Bursa'da Görüntülendi
Bursa’da nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan yaban kedisi fotokapan görüntüsüne yansıdı. Yaban kedisinin görüntüleri görenleri hayrete düşürdü.
Türkiye'de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da görüntülendi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde fotokapana yakalanan yaban kedisi, vaşak, karakulak, saz kedisi ve leoparla birlikte Türkiye’de yaşayan 5 vahşi kedi türü arasında yer alıyor.
Karlı kaplı ormanda görüntülenen yaban kedisinin yağmur altında yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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