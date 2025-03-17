Gören Kaplan Sanıyor ama Değil... Nesli Tükenmek Üzere Bursa'da Görüntülendi

Bursa’da nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan yaban kedisi fotokapan görüntüsüne yansıdı. Yaban kedisinin görüntüleri görenleri hayrete düşürdü.

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Türkiye'de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da görüntülendi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde fotokapana yakalanan yaban kedisi, vaşak, karakulak, saz kedisi ve leoparla birlikte Türkiye’de yaşayan 5 vahşi kedi türü arasında yer alıyor.

Karlı kaplı ormanda görüntülenen yaban kedisinin yağmur altında yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Gören Kaplan Sanıyor ama Değil... Nesli Tükenmek Üzere Bursa'da Görüntülendi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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