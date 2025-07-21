Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: A'dan Z'ye Herkes Bu Parayı Ödemek Zorunda
Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-ticaret platformları üzerinden gelir elde edip vergi beyanında bulunmayan 17 bin kişiyi mercek altına aldı. Bakan Şimşek, herkesi gönüllü uyuma çağırarak "Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda" dedi.
Kaynak: AA
Dijitalleşmeyle birlikte alışverişlerin büyük bölümü sanal ortama kayarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu alandaki vergi kayıplarını yakından incelemeye aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde e-ticaret üzerinden elde edilen ancak vergiye yansıtılmayan toplam 44,5 milyar TL’lik hasılat tespit edildi.
17 BİN MÜKELLEF KAYIT DIŞI ÇIKTI
Yapılan analizlerde, 2021-2022 döneminde 13 bin 494 kişinin toplam 18 milyar TL, 2023-2024 döneminde ise 3 bin 610 kişinin 26,5 milyar TL değerindeki gelirini beyan etmediği ortaya çıktı. Böylece kayıt dışı hasılatın toplamı 17 bin 104 kişiye ait 44,5 milyar TL olarak belirlendi.
122 MİLYON TL’LİK ŞAŞIRTAN FARK
Kayıt dışı faaliyetlerin detaylarında çarpıcı örnekler yer aldı. Bunlardan biri, 2021 yılında tam 895 binin üzerinde işlem yaparak 135 milyon TL gelir elde eden bir şahsın, hiçbir vergi beyanında bulunmadığını ve e-ticaret kazancı ile beyanı arasında 122 milyon TL fark bulunduğunu gözler önüne serdi.
İZAHA DAVET BAŞLADI, 2 MİLYAR TL BEYAN GELDİ
Bakanlık, belirlenen mükellefleri izaha davet sürecine aldı. İlk aşamada riskli bulunan 3 bin 147 kişi gönüllü uyum göstererek toplamda 2 milyar TL gelir beyanında bulundu. Ayrıca mükellef kaydı bulunmayan 190 kişinin beyanıyla da 83 milyon TL matrah ortaya çıktı. Beyan verenlere cezalarda indirim uygulanırken, çağrıya yanıt vermeyenler hakkında ise vergi incelemesi ve cezai işlemler başlatılacağı bildirildi.
"HERKES VERGİSİNİ ÖDEMEK ZORUNDA"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dijitalleşme sayesinde vergi kayıplarının daha kolay tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:
"Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılbaşından itibaren uygulamaya aldığımız tevkifat uygulaması, kayıt dışılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacak."