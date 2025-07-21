Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: A'dan Z'ye Herkes Bu Parayı Ödemek Zorunda

Dijitalleşmeyle birlikte alışverişlerin büyük bölümü sanal ortama kayarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu alandaki vergi kayıplarını yakından incelemeye aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, 2021-2024 yıllarını kapsayan dönemde e-ticaret üzerinden elde edilen ancak vergiye yansıtılmayan toplam 44,5 milyar TL’lik hasılat tespit edildi.

17 BİN MÜKELLEF KAYIT DIŞI ÇIKTI

Yapılan analizlerde, 2021-2022 döneminde 13 bin 494 kişinin toplam 18 milyar TL, 2023-2024 döneminde ise 3 bin 610 kişinin 26,5 milyar TL değerindeki gelirini beyan etmediği ortaya çıktı. Böylece kayıt dışı hasılatın toplamı 17 bin 104 kişiye ait 44,5 milyar TL olarak belirlendi.