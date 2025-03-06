Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Tutuşturdu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çakmakla oynayan çocuk, iki katlı evde yangın çıkmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın evde maddi hasara yol açtı.

Son Güncelleme:
Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Tutuşturdu

Alınan bilgiye göre, Şeyhtımarı Mahallesi Konak Sokak üzerinde H.D.'ye ait evde çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı.

Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Tutuşturdu - Resim : 1

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Tutuşturdu - Resim : 2

Evde maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde Yürekler Ağza Geldi, Tadilatta Çıkan Yangın Kontrol AltındaArnavutköy Devlet Hastanesi'nde Yürekler Ağza Geldi, Tadilatta Çıkan Yangın Kontrol AltındaGüncel
Jandarma Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi VerildiJandarma Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi VerildiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya Yangın
Son Güncelleme:
Park Halindeki Minibüsü İterek Çalmaya Kalktılar Park Halindeki Minibüsü İterek Çalmaya Kalktılar
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak Annem Ankara Dizisi Final Yapıyor
Mimar Ece Gürel'in Kıyafetleri İncelenmek Üzere Emniyette! İlk Rapor Çıktı Mimar Ece Gürel'in Kıyafetleri İncelenmek Üzere Emniyette! İlk Rapor Çıktı
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı