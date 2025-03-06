Çakmakla Oynayan Çocuk Evi Tutuşturdu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çakmakla oynayan çocuk, iki katlı evde yangın çıkmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın evde maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Şeyhtımarı Mahallesi Konak Sokak üzerinde H.D.'ye ait evde çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Evde maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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