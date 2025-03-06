Jandarma Personeline Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personellere yangınla mücadelede etkin yöntemleri öğretmek amacıyla uygulamalı bir eğitim düzenledi. Tatbikatta, yangın söndürme teknikleri pratiğe dökülerek jandarma personelinin olası acil durumlara hazırlıklı olması sağlandı. Alaca Belediyesi İtfaiye Amiri Murat Bulut, yangın güvenliğinin yalnızca belediye sınırları içinde değil, tüm kamu kurumları için önemli olduğunu vurguladı.