Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa'da polis ekipleri, yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla ülkeye getirip yer temin edenlere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile 18 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, 18 göçmenin Osmangazi ilçesinde çalıştırıldığını tespit etti. Göçmenlere yer temin edip iş ayarlayan E.T., ve M.T isimli şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerlerine de yaptığı operasyonda 2’si küçük yaşta olan toplam 18 göçmeni sınır dışı ederken, göçmenlere yer temin eden ve iş ayarlayan 2 organizatör gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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