İş Yerinde Korku Dolu Anlar... Dehşeti Yaşatıp Kaçtı, Saatler Sonra Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korku dolu bir olay yaşandı. Bir iş yerinde B.Y. ile G.G. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silahla vurulan G.G. kanlar içinde yere yığıldı. G.G.’yi vuran şüpheli B.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan G.G. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan B.Y. saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA