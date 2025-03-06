İş Yerinde Korku Dolu Anlar... Dehşeti Yaşatıp Kaçtı, Saatler Sonra Gözaltına Alındı
Kocaeli’de bir iş yerinde iki ailesinde çıkan alacak verecek kavgasında silahla vurulan bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı kişi hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korku dolu bir olay yaşandı. Bir iş yerinde B.Y. ile G.G. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silahla vurulan G.G. kanlar içinde yere yığıldı. G.G.’yi vuran şüpheli B.Y. ise olay yerinden kaçtı.
Bacağından yaralanan G.G. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan B.Y. saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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