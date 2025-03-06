Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde Yürekler Ağza Geldi, Tadilatta Çıkan Yangın Kontrol Altında

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin 2'nci katında tadilat sırasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevreye yayılmadan ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde Yürekler Ağza Geldi, Tadilatta Çıkan Yangın Kontrol Altında

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin 2’nci katında boş bir odada saat 13.30 sıralarında yapılan tadilat sırasında korku dolu anlar yaşandı. Tadilat yapılan odada bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, hastane görevlilerinin hızlı müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde Yürekler Ağza Geldi, Tadilatta Çıkan Yangın Kontrol Altında - Resim : 1

Yangın sonrasında koridorlarda oluşan yoğun duman görüşü zorlarken, ekipler duman takviyesini başarıyla sağladı.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde Yürekler Ağza Geldi, Tadilatta Çıkan Yangın Kontrol Altında - Resim : 2

Kaynak: DHA

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