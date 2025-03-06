İstanbul'un Lüks AVM'sinde Skandal! Ünlü İtalyan Restoranı da Listede

Zorlu Holding'e ait Eataly markasının ürettiği manda sütünden "Mozzarella Di Bufala" isimli üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Söz konusu üründe inek sütüne rastlandığı öğrenildi.

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İstanbul'un Lüks AVM'sinde Skandal! Ünlü İtalyan Restoranı da Listede

Türkiye'de gıda güvenliği önemli bir sorun olmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş gıdalar listesine yeni ürün ve firmalar eklendi.

Açıklanan yeni listede Zorlu Holding'e ait Eataly markasının da yer alması dikkat çekti. Eataly, Türkiye'nin en ünlü yiyecek ve içecek zincirlerinin arasında yer alıyordu.İstanbul'un Lüks AVM'sinde Skandal! Ünlü İtalyan Restoranı da Listede - Resim : 1

Bakanlığın listesinde Eataly'nin ürettiği "Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozzarella)" isimli üründe inek sütü tespit edildiği bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Zorlu Holding Tarım ve Orman Bakanlığı
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