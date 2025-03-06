Bu Peynirleri Yemeden Önce İki Kere Düşünün: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşa Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan son ifşa listesinde 2 firma ve ürettikleri peynir çeşitleri yer aldı.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlığıyla yanıltıcı ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 2 firmanın 6 farklı markası tarafından piyasaya sürülen peynirlerde bitkisel yağ tespit edildi.

İşte o markalar:

- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Alionbaşı markalı tam yağlı taze kaşar peyniri

- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Palupa markalı tam yağlı taze kaşar peyniri

- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Liman Kahvaltılık Peynir markalı tam yağlı eritme peyniri

- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Karapınar markalı tam yağlı taze kaşar peyniri (ayrıca yüzdelik yağ oranı düşük)

- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Balca markalı taze kaşar peyniri

- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Karapınar markalı tam yağı taze kaşar peyniri

Kaynak: Haber Merkezi