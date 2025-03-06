Bu Peynirleri Yemeden Önce İki Kere Düşünün: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni İfşa Listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın halk sağlığını tehdit eden ya da ürünlerine dair yanıltıcı bilgi veren firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, bu kapsamda ürünlerinde bitkisel yağ çıkan 6 peynir markasını kamuoyuyla paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan son ifşa listesinde 2 firma ve ürettikleri peynir çeşitleri yer aldı.
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlığıyla yanıltıcı ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmasına devam ediliyor.
Bu kapsamda, 2 firmanın 6 farklı markası tarafından piyasaya sürülen peynirlerde bitkisel yağ tespit edildi.
İşte o markalar:
- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Alionbaşı markalı tam yağlı taze kaşar peyniri
- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Palupa markalı tam yağlı taze kaşar peyniri
- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Liman Kahvaltılık Peynir markalı tam yağlı eritme peyniri
- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Karapınar markalı tam yağlı taze kaşar peyniri (ayrıca yüzdelik yağ oranı düşük)
- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Balca markalı taze kaşar peyniri
- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Karapınar markalı tam yağı taze kaşar peyniri
Kaynak: Haber Merkezi