Avrupa Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası, mart ayı toplantısında mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 2,50'ye düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte banka son 7 toplantıda altıncı kez faiz indirme kararı almış oldu.

Ekonomistlerin genel beklentisi de faizin 25 baz puan indirilmesi yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,4 seviyesinde ve ECB, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirme hedefi doğrultusunda adımlar atıyor.

ECB büyüme tahminlerinde de revizyona gitti. ECB 2025 ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,9'a, 2026 tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye çekti.

Kaynak: Haber Merkezi