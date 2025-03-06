Kur Korumalı Mevduat 800 Milyar Liranın Altına İlerliyor! KKM'de Düşüş Devam Ediyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. BDDK verilerine göre KKM hesapların toplam büyüklüğü 846,6 milyar TL’ye düştü. Bireysel kredi kartları 1 trilyon 875,3 milyar TL'den 1 trilyon 926,2 milyar TL'ye yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat 800 Milyar Liranın Altına İlerliyor! KKM'de Düşüş Devam Ediyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 28 Şubat haftasında, kur korumalı hesapların toplam büyüklüğü 32,76 milyar TL gerileyerek 879,3 milyar TL’den 846,6 milyar TL’ye düştü.

KKM hesaplarının toplam bakiyesi 21 Şubat haftasında 900 milyar liranın altına gerilemişti.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Aynı haftada krediler 16 trilyon 690,9 milyar TL'den 16 trilyon 857,6 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 871,2 milyar TL'den 19 trilyon 803,7 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 92,9 milyar TL'den 2 trilyon 117,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 875,3 milyar TL'den 1 trilyon 926,2 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 328,8 milyar TL'den 333,7 milyar TL'ye çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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