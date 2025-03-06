İhracatçılardan Merkez Bankası'na Tam Destek! Faiz Kararı Sonrası 'Uygun Kredi' Çağrısı: Rekor için Tek Şartı Açıkladı

Merkez Bankası Yüzde 45 seviyesinde olan politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Peş peşe 3 faiz indirimi ile Aralık ayından bu yana 750 baz puanlık bir düşüş sağlayan banka Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla karar alınacağı ifadelerini korudu.

İHRACATÇILARDAN FAİZ İNDİRİMİNE DESTEK

Faiz kararına ilişkin Ekotürk TV’de Lale Elmacıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatçı ne kadar uygun krediye ulaşırsa hem yatırımı hem üretimi artırma şansı var. Yatırım yapabilmesi için yatırımcının uygun şartlarda finansmana ulaşması lazım. Her faiz indirimi ihracatçının maliyetlerini aşağı çekmesine neden olur” dedi.

İHRACAT REKORLARININ DEVAMI İÇİN MERKEZ BANKASI’NA ÇAĞRI

Sözlerinin devamında kur ve faiz indirimi ile Merkez Bankası’nın ihracatçıyı iyi bir şekilde destekleyerek organize edeceklerini dile getiren Mustafa Gültepe, “Finansman maliyetleri yüksek ama bir program var. Program doğrultusunda Hazine Bakanlığımız ve Merkez Bankamız elinden geleni yapıyor. Ama biraz daha hızlı biraz daha proaktif biraz daha ihracatçının hızına hız katacak hamleleri yapmalarını bekliyoruz ki biz de her ay ihracat rekorlarını çok daha kolay bir şekilde kıralım” diyerek yorumda bulundu.

TOBB DA KOBİ KREDİ FAİZLERİ İÇİN İNDİRİM İSTEDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ilişkin olarak, "Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

FAİZ KARARINA EKONOMİSTLER NE DEDİ?

Mahfi Eğilmez, “TCMB politika faizini yüzde 45'den 42,5'e indirdi” dedi.

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası sürpriz yapmadı. Sıkıcı para politikası iyidir” yorumunu yaptı.

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası, piyasada hemen hemen herkesin beklediği üzere politika faiz oranını 2,5 puan aşağı çekerek yüzde 42,5’e indirdi. Bekleneni yapması doğru politikayı uyguladığı anlamına gelmiyor...” derken, “Aralık ayında başlayan faiz indirimlerinden sonra Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. Devam eden faiz indirimleriyle üst bant içinde kalmak da zorlaşacak..." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serap Durusoy da, “İlk okuduğum kadarıyla TCMB'nin politika söyleminde çok bir değişiklik yok. Parasal aktarım mekanizması ve makro ihtiyati tedbir vurgusunda devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Ekotürk