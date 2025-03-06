Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Piyasaların İlk Tepkisi! Gram Altın, Dolar, Euro ve Borsada Son Durum

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Kararın ardından gözler piyasada yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Buna göre yüzde 45 seviyesinde olan faizler 250 baz puanlık azalış ile yüzde 42,5’e indirildi. İşte Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararının ardından altın fiyatları, döviz kurları ve borsada son durum.

DÖVİZ KURLARI

Güne 36,44 TL seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru faiz kararı sonrasında yatay bir seyir izliyor. Dün 39 lirayı aşarak tarihi zirvesine yerleşen euro/TL kuru da 39,42 TL seviyelerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise 3.423 TL seviyesinden yatay bir seyirle güne başlamıştı. Şu sıralarda 3.400 liraya kadar gerilemiş durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.825 lira, Cumhuriyet altını da 23.821 liradan satılıyor.

BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, faiz kararı öncesinde 10.244 seviyesinde hareket ederken, faiz kararı sonrasında bir miktar satışa geçerek 10.198 puana kadar geriledi. Faiz kararının hemen ardından 10.200 seviyesinde endekste dengelenme çabası sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi