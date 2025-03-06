Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu? SON DAKİKA Açıklaması: Yüzde 45’e Gerilemişti, Politika Faizi Mart Ayında…

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar pürdikkat Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyordu. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün yapılan PPK toplantısında politika faizi için karar alındı. İşte TCMB faiz kararı ile PPK metninde yer alan kritik ifadeler…

EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORDU, KARAR AÇIKLANDI

Ekonomistler ardı ardına gelen iki indirim ve açıklanan enflasyon verileri sonra bugünkü toplantı için de 250 baz puanlık indirim tahmininde bulunmuştu. Yıl sonu faiz beklentisi ise medyanda yüzde 30,5 oldu.



TCMB, FAİZLERİ 250 BAZ PUAN İNDİREREK 42,5 SEVİYESİNE ÇEKTİ.



Politika faizi 2024'te 9 ay boyunca yüzde 50 seviyesinde kaldıktan sonra 2024'ün son toplantısında 250 baz puanlık indirimle yüzde 47,5 seviyesine çekilmiş, Ocak'ta 250 baz puanlık indirim daha gelmişti. Böylece son üç toplantıda toplam 750 baz puan indirim yapılmış oldu.

İŞTE PPK METNİNDE YER ALAN O İFADELER

"Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN FAİZ İNDİRİMİNE TEPKİ

Faiz kararına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirmemesi gerektiğini dile getirmişti. “Bu saatten sonra söz dinlemedi diye Merkez Bankası başkanını görevden almak kredi notu olmak üzere bütün kazanımların kaybedilmesi ve rezervlerin de tekrar eksiye düşmesi demek olur” diyen uzman isim şu yorumda bulundu:

“Biz görevden almadık kendisi affını istedi bahanesine de kimse inanmaz. Sonuç aynı olur. Doğru olan faizin sabit kalmasıdır. Para Politikası Kurulu (Kurul) baskılara direnebilir. Kurul enflasyonla mücadelede dünyanın en başarısız para politikası kurulu olmak için koşmaya devam etmemeli. ‘Hayır, biz yanlışta inat edeceğiz’ diyorlarsa zaman şimdiden milletimize geçmiş olsun. Bu kafayla enflasyonda Arjantin'i geçmenin yalnızca zamanı belli değildir. Bir kere de Türkiye'de ücretli ve emekli kazansın, enflasyon lobisi kazanmasın. Aşırı yüksek enflasyonla sabit gelirlilerin alım gücü her ay düşüyor. Bari mübarek Ramazan günü elinizi vicdanınıza koyun ve enflasyon lobisini değil zamlar altında ezilen bu insanları düşünün.”

Kaynak: Haber Merkezi