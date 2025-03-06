8 Yılın Ardından İlk Kez O Seviyeyi Görmüştü! 2 Haftada 7,7 Milyar Dolar Gitti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı. TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 28 Şubat haftasında toplam rezervler 4 milyar 578 milyon dolar azalarak 165,4 milyar dolara geriledi.

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8 Yılın Ardından İlk Kez O Seviyeyi Görmüştü! 2 Haftada 7,7 Milyar Dolar Gitti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı. TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamadı ve art arda ikinci kez geriledi.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 28 Şubat haftasında toplam rezervler 4 milyar 578 milyon dolar azalarak 165,4 milyar dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 94 milyar 758 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervlerinde ise düşüş kaydedildi. Önceki hafta 72 milyar 297 milyon dolar olan altın rezervleri, 70 milyar 659 milyon dolara geriledi.

8 Yılın Ardından İlk Kez O Seviyeyi Görmüştü! 2 Haftada 7,7 Milyar Dolar Gitti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş - Resim : 1

2 HAFTALIK DÜŞÜŞ 7,7 MİLYAR DOLAR

TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamadı ve art arda ikinci kez geriledi. 14 Şubat haftasında 173 milyar 152 milyon dolar olan rezervler, son 2 haftada 7,7 milyar dolar gerileyerek 165,4 milyar dolara düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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