Bankacılık Sektöründe Mevduat Geriledi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 80 milyar 623 milyon 598 bin lira azalarak 20 trilyon 701 milyar 532 milyon liraya düştü.

Bankacılık Sektöründe Mevduat Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, aynı dönemde TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artışla 11 trilyon 911 milyar 342 milyon 514 bin liraya yükseldi. Buna karşın, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,6 azalarak 6 trilyon 217 milyar 19 milyon 878 bin liraya geriledi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 205 milyar 991 milyon dolar olarak kaydedilirken, bunun 171 milyar 477 milyon dolarlık kısmı yurt içinde yerleşik kişilere ait oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı 28 Şubat itibarıyla 1,3 milyar dolar azaldı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 4 trilyon 39 milyar 332 milyon 424 bin liraya ulaştı.

Tüketici kredilerinin 534 milyar 532 milyon 212 bin lirası konut, 68 milyar 364 milyon 35 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 510 milyar 585 milyon 716 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TOPLAM KREDİ HACMİ YÜKSELDİ

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi 28 Şubat ile biten haftada 159 milyar 106 milyon 558 bin lira artarak 16 trilyon 370 milyar 123 milyon 174 bin liraya ulaştı.

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Kaynak: AA

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