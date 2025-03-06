Bu Bölgelerde Evi Arsası Olanlar Yaşadı! Gayrimenkul Uzmanı Açıkladı Fiyatları Uçacak

AKDENİZ’DE KONUT PİYASASI HAREKETLENİYOR

Antalya, Mersin ve Adana gibi Akdeniz illeri, turizm ve tarım sektöründeki gelişmelerle konut piyasasında canlılık yaşıyor. Bu illerde denize yakın bölgelerde konut fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor.